Житель Самарской области отправил фальшивому брокеру 2 млн рублей

В Жигулевске местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

54-летний мужчина увидел в соцсети рекламу быстрого заработка на бирже. Он и перешел по ссылке и заполнил анкету. Вскоре с ним связался якобы брокер и объяснил, что нужно делать. По указанию этого человека потерпевший в течение полутора месяцев "вкладывал" деньги в ценные бумаги и в итоге перевел мошеннику 2 млн рублей.