Житель Самарской области отправил фальшивому брокеру 2 млн рублей

В Жигулевске местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
54-летний мужчина увидел в соцсети рекламу быстрого заработка на бирже. Он и перешел по ссылке и заполнил анкету. Вскоре с ним связался якобы брокер и объяснил, что нужно делать. По указанию этого человека потерпевший в течение полутора месяцев "вкладывал" деньги в ценные бумаги и в итоге перевел мошеннику 2 млн рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки