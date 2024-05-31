16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областной суд скорректировал срок ареста производителю напитка "Мистер Сидр" Анару Гусейнову Директора Самарского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта подозревают во взяточничестве В Ставропольском районе компания задолжала около 3 млн рублей 15 сотрудникам В Самаре задержали предполагаемого педофила В отношении певца Шарлота заведено пятое уголовное дело

Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с предполагаемом педофилом в Самаре

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК РФ потребовал доклад о расследовании уголовного дела предполагаемого педофила в Самаре.

Напомним, мужчину задержали 30 мая и возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Очевидцы в соцсетях рассказывали: "В 18:30 за двумя несовершеннолетними девочками следил педофил. Он вошел в подъезд, поднялся на этаж, но заметил камеру видеонаблюдения и скрылся. Через некоторое время он ходил за ними в парке 50-летия Октября и по аллее Юных Пионеров. Когда мужчина заметил, что девочки остались одни, подошел и начал предлагать непристойные вещи".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

Нарушение ПДД
Разрушения и ямы на дорогах
Отсутствие освещения
Отсутствие разметки
Недостаток пешеходных переходов
Всего проголосовало: 348
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2