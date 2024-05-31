Александр Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с предполагаемом педофилом в Самаре

Председатель СК РФ потребовал доклад о расследовании уголовного дела предполагаемого педофила в Самаре.

Напомним, мужчину задержали 30 мая и возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Очевидцы в соцсетях рассказывали: "В 18:30 за двумя несовершеннолетними девочками следил педофил. Он вошел в подъезд, поднялся на этаж, но заметил камеру видеонаблюдения и скрылся. Через некоторое время он ходил за ними в парке 50-летия Октября и по аллее Юных Пионеров. Когда мужчина заметил, что девочки остались одни, подошел и начал предлагать непристойные вещи".