Александр Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с предполагаемом педофилом в Самаре

Председатель СК РФ потребовал доклад о расследовании уголовного дела предполагаемого педофила в Самаре.
Напомним, мужчину задержали 30 мая и возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
Очевидцы в соцсетях рассказывали: "В 18:30 за двумя несовершеннолетними девочками следил педофил. Он вошел в подъезд, поднялся на этаж, но заметил камеру видеонаблюдения и скрылся. Через некоторое время он ходил за ними в парке 50-летия Октября и по аллее Юных Пионеров. Когда мужчина заметил, что девочки остались одни, подошел и начал предлагать непристойные вещи".
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки