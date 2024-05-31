Четверо самарцев освобождены из украинского плена

Из украинского плена освобождены четыре бойца, ушедших на СВО из Самарской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

"Рада сообщить о возвращении на Родину 75 российских военнослужащих, четверо из которых — жители Самарской области, Алексеевского района и Тольятти. Их родные обращались к нам за помощью. Мы, в свою очередь, направляли письма в Министерство обороны и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации", - написала она в своем Телеграм-канале.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Омбудсмен пообещала оказать им всевозможную помощь и поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году из плена удалось вернуть пятерых самарцев.