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Армия Общество

Из украинского плена в 2024 г. вернули пять самарцев

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. из украинского плена удалось вернуть пять военнослужащих из Самарской области. Такие данные 23 мая на заседании губернской думы озвучила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

Фото: pxhere.com

Напомним, ранее она сообщала, что в 2023 г. удалось решить вопрос по 21 военнослужащему из 40 самарцев, оказавшихся в плену.

В докладе о деятельности уполномоченного указывалось, что ведется работа по установлению местонахождения еще 84 самарских военнослужащих.

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