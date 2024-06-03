"Отравилась клубникой": в Самарской области выясняют причину загадочной смерти ребенка

Правоохранители выясняют причину смерти четырехлетней девочки в Тольятти. В соцсетях уже появилось сообщение, якобы ребенок умер, съев клубнику.
"Несколько дней назад в Центральном районе мама купила ягоду, дома дала ребенку, но уже через час девочка скончалась. Также отмечается, что перед смертью у ребенка были пятна на теле и диарея. Врач сказала, что это уже не первый случай", — сообщалось в пабликах в соцсетях.
Официальных комментариев о причине смерти пока не было. Но, по данным источников Волга Ньюс, причиной смерти может быть все же не отравление. Сейчас проводятся экспертизы и выясняются все детали ЧП. Проверку уже начали сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!