"Отравилась клубникой": в Самарской области выясняют причину загадочной смерти ребенка

Правоохранители выясняют причину смерти четырехлетней девочки в Тольятти. В соцсетях уже появилось сообщение, якобы ребенок умер, съев клубнику.

"Несколько дней назад в Центральном районе мама купила ягоду, дома дала ребенку, но уже через час девочка скончалась. Также отмечается, что перед смертью у ребенка были пятна на теле и диарея. Врач сказала, что это уже не первый случай", — сообщалось в пабликах в соцсетях.

Официальных комментариев о причине смерти пока не было. Но, по данным источников Волга Ньюс, причиной смерти может быть все же не отравление. Сейчас проводятся экспертизы и выясняются все детали ЧП. Проверку уже начали сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.