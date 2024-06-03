В Самарской области пройдет парафестиваль "Театр — территория равных возможностей"

С 4 по 6 октября в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей" — культурное событие, направленное на создание доступной и инклюзивной среды в сфере любительского театрального искусства.

Проект призван проявить и показать творческие способности и потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержать театральные коллективы, работающие в этой сфере, и оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, продвижение и популяризацию инклюзивного театра.

К участию в фестивале приглашают инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, в спектаклях которых участие артистов с инвалидностью составляет не менее 50%, из Самарской области и других регионов России.

Фестиваль проводится в два этапа:

— 1 (заочный) отборочный этап: просмотр экспертным советом спектаклей по видеозаписям, определение лауреатов фестиваля.

— 2 (очный) финальный этап: показы спектаклей коллективов — лауреатов фестиваля, образовательные мероприятия, торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля.

Для участия в 1 (заочном) отборочном этапе фестиваля необходимо до 15 июня предоставить комплект документов и материалы согласно условиям Положения по ссылке.

Контактная информация: тел.: 8 (846) 331-23-67, е-mail: pscenter7@mail.ru, отдел развития самодеятельного художественного творчества и методики клубной работы ГБУК "Агентство социокультурных технологий".