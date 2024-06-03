16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Два благородных дона" — премьера Самарского театра драмы в июне Самара встретила участников фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024" Молодые актеры из Отрадного и студенты СГИК участвуют в "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье-2024" Самарский академический театр оперы и балета приглашает на "Вечер французского балета" В "СамАрте" пройдет бенефис заслуженного артиста РФ Сергея Захарова

Театр Культура

В Самарской области пройдет парафестиваль "Театр — территория равных возможностей"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 4 по 6 октября в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей" — культурное событие, направленное на создание доступной и инклюзивной среды в сфере любительского театрального искусства.

Проект призван проявить и показать творческие способности и потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержать театральные коллективы, работающие в этой сфере, и оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, продвижение и популяризацию инклюзивного театра.

К участию в фестивале приглашают инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, в спектаклях которых участие артистов с инвалидностью составляет не менее 50%, из Самарской области и других регионов России.

Фестиваль проводится в два этапа:

— 1 (заочный) отборочный этап: просмотр экспертным советом спектаклей по видеозаписям, определение лауреатов фестиваля.

— 2 (очный) финальный этап: показы спектаклей коллективов — лауреатов фестиваля, образовательные мероприятия, торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля.

Для участия в 1 (заочном) отборочном этапе фестиваля необходимо до 15 июня предоставить комплект документов и материалы согласно условиям Положения по ссылке.

Контактная информация: тел.: 8 (846) 331-23-67, е-mail: pscenter7@mail.ru, отдел развития самодеятельного художественного творчества и методики клубной работы ГБУК "Агентство социокультурных технологий".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30