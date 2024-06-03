В Самарской области пройдет парафестиваль "Театр — территория равных возможностей"

С 4 по 6 октября в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей" — культурное событие, направленное на создание доступной и инклюзивной среды в сфере любительского театрального искусства.
Проект призван проявить и показать творческие способности и потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержать театральные коллективы, работающие в этой сфере, и оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, продвижение и популяризацию инклюзивного театра.
К участию в фестивале приглашают инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, в спектаклях которых участие артистов с инвалидностью составляет не менее 50%, из Самарской области и других регионов России.
Фестиваль проводится в два этапа:
— 1 (заочный) отборочный этап: просмотр экспертным советом спектаклей по видеозаписям, определение лауреатов фестиваля.
— 2 (очный) финальный этап: показы спектаклей коллективов — лауреатов фестиваля, образовательные мероприятия, торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля.
Для участия в 1 (заочном) отборочном этапе фестиваля необходимо до 15 июня предоставить комплект документов и материалы согласно условиям Положения по ссылке.
Контактная информация: тел.: 8 (846) 331-23-67, е-mail: pscenter7@mail.ru, отдел развития самодеятельного художественного творчества и методики клубной работы ГБУК "Агентство социокультурных технологий".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.