В Тольятти арестовали мужчину, повредившего чужой автомобиль

В Тольятти заключили под стражу гражданина Республики Узбекистан, умышленно повредившего автомобиль местного жителя, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 15 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на парковочной площадке в Комсомольском районе Тольятти, умышленно, из хулиганских побуждений, повредил автомобиль Lifan, причинив его владельцу ущерб на сумму более 130 тыс. рублей. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Уголовное дело, возбужденное по данному факту органами внутренних дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ст. 213 УК РФ (хулиганство), изъято из органов полиции и принято к производству следователем Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.