Врио губернатора отправил правительство области в отставку

Министров и руководителей департаментов правительства Самарской области и администрации губернатора перевели в статус врио. Постановление за подписью врио губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на сайте областного правительства.
Это стандартная процедура при смене главы региона. Руководители ведомств будут временно исполнять свои обязанности до того, как будет сформирован новый состав правительства.
Напомним, 31 мая Дмитрий Азаров, возглавлявший регион с 2017 г., заявил об отставке. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев, до того занимавший пост первого заместителя губернатора и председателя правительства Тульской области.
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