К 225-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина Шостакович Опера Балет покажет оперу "Сказка о царе Салтане"

8 и 9 июня к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина на сцене Шостакович Опера Балет состоится показ оперы Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" (6+).
В этой опере композитор обращается к знаменитой сказке Пушкина. Знакомые нам с детства сказочные образы — Царь Салтан, Царевич Гвидон, Милитриса, баба Бабариха, прекрасная Царевна Лебедь, Шмель — получили у Римского-Корсакова выразительные музыкальные характеристики.
Жанр сказки всегда вдохновляет постановщиков на фантастические решения. В постановке использованы самые современные технические средства: видеоконтент в формате 3D позволяет зрителям увидеть и "Полет шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну Лебедь.
Режиссер-постановщик — Иван Фадеев. Дирижер-постановщик. — Александр Анисимов. За дирижерским пультом — Алишер Бабаев.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.