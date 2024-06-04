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Театр Культура

К 225-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина Шостакович Опера Балет покажет оперу "Сказка о царе Салтане"

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 и 9 июня к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина на сцене Шостакович Опера Балет состоится показ оперы Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" (6+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В этой опере композитор обращается к знаменитой сказке Пушкина. Знакомые нам с детства сказочные образы — Царь Салтан, Царевич Гвидон, Милитриса, баба Бабариха, прекрасная Царевна Лебедь, Шмель — получили у Римского-Корсакова выразительные музыкальные характеристики.

Жанр сказки всегда вдохновляет постановщиков на фантастические решения. В постановке использованы самые современные технические средства: видеоконтент в формате 3D позволяет зрителям увидеть и "Полет шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну Лебедь.

Режиссер-постановщик — Иван Фадеев. Дирижер-постановщик. — Александр Анисимов. За дирижерским пультом — Алишер Бабаев.

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