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Преступления Происшествия

Двое пьяных сельчан обокрали предприятие в Самарской области

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель-Черкасском районе Самарской области задержали двоих местных жителей по подозрению в краже металла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле 2024 г. на одном из животноводческих предприятий со склада пропали металлические баллоны из-под фреона стоимостью около 37 тыс. рублей. Украденное правоохранители нашли в пункте приема металла. После задержали двоих мужчин 40 и 47 лет.

Подозреваемые признались, что, будучи пьяными, решились на преступление. При этом, чтобы проникнуть на территорию предприятия, им пришлось кувалдой пробить дыру в бетонном заборе.

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