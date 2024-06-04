Двое пьяных сельчан обокрали предприятие в Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области задержали двоих местных жителей по подозрению в краже металла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В апреле 2024 г. на одном из животноводческих предприятий со склада пропали металлические баллоны из-под фреона стоимостью около 37 тыс. рублей. Украденное правоохранители нашли в пункте приема металла. После задержали двоих мужчин 40 и 47 лет.
Подозреваемые признались, что, будучи пьяными, решились на преступление. При этом, чтобы проникнуть на территорию предприятия, им пришлось кувалдой пробить дыру в бетонном заборе.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
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