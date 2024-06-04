Самарцы пожаловались на гибнущее из-за строительного мусора озеро в районе Волгаря

Жители СДТ "Дубки"выразили обеспокоенность состоянием озера около Волгаря, погибающего от строительного мусора. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "ЕЩЁ Самара".

"Озеро, которое местные жители берегли годами, стремительно исчезает. Его отсыпают землей, вывезенной с завода им. Масленникова (ЗИМ), и доломитом. В результате рыба гибнет, чайки улетают, лебеди больше не плавают в озере, а люди лишены возможности купаться", — говорится в посте.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".