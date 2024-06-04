В Самаре ищут "инфузориев", вооруженных газовыми пистолетами

Самарские полицейские проводят проверку в связи с данными о якобы орудующей в Самаре банде. Сообщения, сопровождаемые фото, появились в соцсетях.

"Будьте осторожны - по нашему городу бродит кучка инфузориев, по моему мнению, будущих уголовников. Ходят по разным районам города и провоцируют людей криками и оскорблениями. Заранее вооружившись масками, балаклавами, телескопичками, газовыми пистолетами и перцовыми баллонами, нападают на людей. В то время их подружки стоят на стреме. 29.05.24 ими было совершено нападение на людей с детьми, сидящих во дворе своего дома в районе парка Гагарина", - пишет один из пользователей соцсетей.

Сообщение сопровождалось фотографиями людей в масках, сделанных в вечернее время, и видео нападения. На информацию уже отреагировали в полиции.

"В ходе мониторинга Интернета сотрудники полиции выявили публикацию, согласно которой на одной из улиц Советского района 29 мая 2024 г. произошел конфликт. В настоящее время проверка продолжается, проводятся мероприятия по установлению личностей всех участников инцидента", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.