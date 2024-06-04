Звезды телепроекта "Большая опера" исполнят главные партии в опере "Евгений Онегин"

В четверг, 6 июня, в 18:30 в театре оперы и балета в рамках проекта "Пушкинские дни" представят оперу П.И.Чайковского "Евгений Онегин" (12+).

Главные партии исполнят участники телепроекта "Большая опера". Онегин - Динмухамед Кошкинбаев, солист театра Astana Opera (Казахстан), Татьяна - Елизавета Кулагина, солистка театра "Геликон-Опера" (Москва). За пульт встанет дирижер Донецкого академического симфонического оркестра им. Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии Михаил Илющенко.

Режиссер-постановщик - народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Георгий Исаакян; музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов; художник-постановщик - Вячеслав Окунев. Премьера оперы состоялась 25 января 2024 года.

Перед началом спектакля Самарское хореографическое училище покажет перформанс "Пушкинский бал" с участием не только студентов учебного заведения, но и кадетских школ, студий бальных танцев, студентов Самарского государственного института культуры, Самарского училища культуры и искусств. Исполнят полонез, вальсы, мазурку, котильон. Планируется участие ансамбля музыкальных инструментов Самарского музыкального училища им. Г.Шаталова.

Также на площадке театра "Шостакович Опера Балет" гости увидят выставку костюмов "Пушкиниана на сцене Самарского театра оперы и балета" и выставку работ юных художников "Есть имена, как солнце! Как музыка!": А.С.Пушкин".