АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ

В среду, 5 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась премьера новейшей Lada Iskra, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Iskra - автомобиль самого популярного в России сегмента В. Концептуально новая модель займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta, дополняя таким образом модельный ряд Lada и расширяя круг поклонников марки.
Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей. Внешность Lada Iskra представляет собой новое прочтение фирменного "Икс-дизайна" марки.
Lada Iskra будет представлена в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.
Старт производства Lada Iskra намечен на начало 2025 года.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы