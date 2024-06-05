АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ

В среду, 5 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась премьера новейшей Lada Iskra, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Iskra - автомобиль самого популярного в России сегмента В. Концептуально новая модель займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta, дополняя таким образом модельный ряд Lada и расширяя круг поклонников марки.

Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей. Внешность Lada Iskra представляет собой новое прочтение фирменного "Икс-дизайна" марки.

Lada Iskra будет представлена в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

Старт производства Lada Iskra намечен на начало 2025 года.