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Вячеслав Федорищев оценил новинку АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ В Самарской области Сбер и АвтоВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли АвтоВАЗ запустил экскурсии по заводу АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске

Автопром Машиностроение

Вячеслав Федорищев оценил новинку АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил миру Lada Iskra. Новую модель оценил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В эти дни он будет представлять регион на площадке, организованной для общения представителей органов власти и деловых кругов, для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Сегодня по-настоящему значимое событие для все страны, для нашего автопрома. Мы хоть и в Питере, но радуется вся Самарская область. Всем инженерам, конструкторам, сотрудникам завода — низкий поклон и большое спасибо. Машина — уникальная", — отметил Вячеслав Федорищев.
Концептуально новая модель займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta, дополняя таким образом модельный ряд Lada и расширяя круг поклонников марки. Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.
Внешность Lada Iskra представляет собой новое прочтение фирменного "Икс-дизайна" марки. Стиль модели стал более эмоциональным и выразительным, более уверенным, с глубокой проработкой деталей. Светотехника с Икс-образными контурами придает автомобилю броский, динамичный и сбалансированный вид. Характерные подштамповки на боковинах кузова формируют 100-процентно узнаваемый облик, при этом подчеркивая "мускулистость" крыльев, но визуально облегчая объемы за счет игры света и тени. Поверхность кузова прошла тщательную проработку в центре аэродинамических испытаний АвтоВАЗа.
"Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым. О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 млрд рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян", — подчеркнул Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.
Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л. с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л. с. с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.
Президент АвтоВАЗа добавил, что Lada Iskra — это практически полностью локализованный российский автомобиль. "Пройдя большой путь в локализации этой модели, обеспечили выполнение задачи, поставленной Президентом России по технологическому суверенитету. Искра — настоящий отечественный автомобиль. В целом локализация нашего модельного ряда находится пределах от 80 до 99,8%. Мы кратно опережаем всех, кто производит автомобили в нашей стране", — подчеркнул Максим Соколов во время беседы с руководителем региона.
Депутат Государственной Думы от Самарской области Владимир Гутенев отметил, что добиться таких результатов было бы невозможно без поддержки Президента России Владимира Путина, Правительства страны и федерального парламента. "В прошлом году, когда мы принимали бюджет, было дополнительно выделено 21 млрд рублей на лизинг автотранспорта, 15 млрд рублей — на субсидирование 20% скидки на приобретение отечественных автомобилей. И самое важно — это реинжиниринг. 9 млрд — на то, чтобы компенсировать 80% при разработке конструкторской документации. Но не только финансовая помощь, но и защита внутреннего рынка. Мы разработали ряд предложений по индексации утилизационной ставки. Не стали ограничиваться ставкой только для легковых и грузовых автомобилей, включили и сельхозтехнику, и дорожно-строительную. Поэтому Самарская область задает тон и в нормативной базе по защите внутреннего рынка", — подчеркнул Владимир Гутенев.
"Машина замечательная, теперь нужно провести тест-драйв", — отметил Вячеслав Федорищев и получил приглашение более детально познакомиться с новой моделью на площадке АвтоВАЗа в Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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