На самарца завели уголовное дело за призыв вступать в РДК и ЛСР

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает региональное УФСБ.

По версии следствия, ранее судимый за реабилитацию нацизма самарец на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть) выложил пост с призывами проводить диверсии на территории РФ и вступать в незаконные вооруженные формирования, такие как РДК и ЛСР (признаны террористическими и запрещены в РФ).