На самарца завели уголовное дело за призыв вступать в РДК и ЛСР

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает региональное УФСБ.
По версии следствия, ранее судимый за реабилитацию нацизма самарец на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть) выложил пост с призывами проводить диверсии на территории РФ и вступать в незаконные вооруженные формирования, такие как РДК и ЛСР (признаны террористическими и запрещены в РФ).
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки