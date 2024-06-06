Полицейские разыскали возмутившего тольяттинцев нарушителя ПДД

В Тольятти автоинспекторы нашли автомобилиста, нарушившего ПДД и попавшего на видео в соцсетях. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в Интернете появился ролик, на котором 4 июня в районе дома №84 на ул. Мира водитель Lada Granta припарковался с нарушением ПДД. При этом автомобилист не реагировал на замечания очевидцев. Ситуация возмутила горожан.

Правоохранители нашли водителя - 22-летнего местного жителя. На него составили административный материал по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ.