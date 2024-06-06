Полицейские разыскали возмутившего тольяттинцев нарушителя ПДД

В Тольятти автоинспекторы нашли автомобилиста, нарушившего ПДД и попавшего на видео в соцсетях. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в Интернете появился ролик, на котором 4 июня в районе дома №84 на ул. Мира водитель Lada Granta припарковался с нарушением ПДД. При этом автомобилист не реагировал на замечания очевидцев. Ситуация возмутила горожан.
Правоохранители нашли водителя - 22-летнего местного жителя. На него составили административный материал по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...