Минздрав: дети, коснувшиеся удочкой проводов, находятся в стабильно тяжелом состоянии

Состояние двух мальчиков, получивших сильный удар током в Чапаевске, оценивают как стабильно тяжелое.
Минздрав Самарской области отмечает, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, 30 мая двое детей удочкой коснулись электрического провода и получили тяжкие травмы от поражения током.
По факту инцидента начали проверки прокуратура и СУ СК.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!