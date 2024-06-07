Владелец "Аутокомпонент Инжиниринг-2" купил земли рядом с производством в Октябрьске

ИП Джорджио Вердучи, владеющий производством автокомпонентов в Октябрьске, купил земельные участки и здание магазина рядом с заводом ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-2". Однако рискует их потерять, так как бывший собственник объектов заявил о намерении расторгнуть договор купли-продажи.
В частности, Вердучи приобрел два земельных участка общей площадью 1,4 тыс. кв. м и здание магазина на 710 кв. метров. Из них территория на 500 кв. м имеет назначение под индивидуальное строительство, другая - под магазины. Вся недвижимость находится в шаговой доступности от производства "Аутокомпонент Инжиниринг-2".
В 2021 г. ИП Джорджио Вердучи заключил договор купли-продажи недвижимости с ИП Медведевой Ларисой Геннадьевной. В 2023 г. он обратился в арбитражный суд с требованием устранить ряд недостатков, выявленных в здании в пер. Кирпичный, 15. Всего представитель истца заявил 21 замечание к состоянию объекта, в том числе трещины в полах, несоответствие марки бетона, отсутствие гидроизоляции и откосов.
По мнению продавца, недостатки появились в результате ненадлежащего содержания имущества. Стороны ходатайствовали о назначении экспертизы. Продавец ввиду дороговизны устранения недочетов подала встречное заявление о расторжении договора купли-продажи.
О целях приобретения спорных объектов ничего не известно. Джорджио Вердучи оставил вопросы Волга Ньюс без ответа.
Известно, что в планах "Аутокомпонент Инжиниринг-2", отраженных в стратегии развития Октябрьска, расширение производства: организация цеха литья, закупка и запуск нового оборудования, увеличение мощности производства. Заявленный объем инвестиций - 220 млн руб., предполагается создание 100 рабочих мест. "Предприятие направило пакет документов в правительство Самарской области на получение из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи с созданием новых рабочих мест при реализации данного инвестиционного проекта на территории моногорода", - говорится в документе.
Как следует из стратегии развития Октябрьска, ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-2" служит градообразующим предприятием Октябрьска и на его долю приходится более 50% объема промышленного производства. Организация проектирует и изготавливает производственную оснастку, осуществляет инжиниринг изделий автомобильной промышленности: бамперы, панели приборов и консоли, дверные обивки, интерьер/экстерьер автомобиля, молдинги, воздуховоды, крыльчатки, накладки, рулевые колеса, сидения. Основные клиенты в России - АО "АвтоВАЗ", ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ООО "ВСР" (VALEO), FAURECIA, ПАО "КамАЗ", ФГУП "НАМИ". Среднесписочная численность работающих на 1 июля 2023 г. - 193 человека.
По данным ИАС Seldon.Basis, оно зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал - 5,35 млн рублей. Основной вид деятельности - производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. Финансовые показатели после 2021 г. не раскрываются. Владельцем и гендиректором компании выступает Джорджио Вердучи.