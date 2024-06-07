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Владелец "Аутокомпонент Инжиниринг-2" купил земли рядом с производством в Октябрьске

ОКТЯБРЬСК. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ИП Джорджио Вердучи, владеющий производством автокомпонентов в Октябрьске, купил земельные участки и здание магазина рядом с заводом ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-2". Однако рискует их потерять, так как бывший собственник объектов заявил о намерении расторгнуть договор купли-продажи.

Фото: vk.com/oktyabrskadm

В частности, Вердучи приобрел два земельных участка общей площадью 1,4 тыс. кв. м и здание магазина на 710 кв. метров. Из них территория на 500 кв. м имеет назначение под индивидуальное строительство, другая - под магазины. Вся недвижимость находится в шаговой доступности от производства "Аутокомпонент Инжиниринг-2".

Как следует из стратегии развития Октябрьска, ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-2" служит градообразующим предприятием Октябрьска и на его долю приходится более 50% объема промышленного производства. Организация проектирует и изготавливает производственную оснастку, осуществляет инжиниринг изделий автомобильной промышленности: бамперы, панели приборов и консоли, дверные обивки, интерьер/экстерьер автомобиля, молдинги, воздуховоды, крыльчатки, накладки, рулевые колеса, сидения. Основные клиенты в России - АО "АвтоВАЗ", ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ООО "ВСР" (VALEO), FAURECIA, ПАО "КамАЗ", ФГУП "НАМИ". Среднесписочная численность работающих на 1 июля 2023 г. - 193 человека.

По данным  ИАС Seldon.Basis, оно зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал - 5,35 млн рублей. Основной вид деятельности - производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. Финансовые показатели после 2021 г. не раскрываются. Владельцем и гендиректором компании выступает Джорджио Вердучи.

В 2021 г. ИП Джорджио Вердучи заключил договор купли-продажи недвижимости с ИП Медведевой Ларисой Геннадьевной. В 2023 г. он обратился в арбитражный суд с требованием устранить ряд недостатков, выявленных в здании в пер. Кирпичный, 15. Всего представитель истца заявил 21 замечание к состоянию объекта, в том числе трещины в полах, несоответствие марки бетона, отсутствие гидроизоляции и откосов. 

По мнению продавца, недостатки появились в результате ненадлежащего содержания имущества. Стороны ходатайствовали о назначении экспертизы. Продавец ввиду дороговизны устранения недочетов подала встречное заявление о расторжении договора купли-продажи.

О целях приобретения спорных объектов ничего не известно. Джорджио Вердучи оставил вопросы Волга Ньюс без ответа.

Известно, что в планах "Аутокомпонент Инжиниринг-2", отраженных в стратегии развития Октябрьска, расширение производства: организация цеха литья, закупка и запуск нового оборудования, увеличение мощности производства. Заявленный объем инвестиций - 220 млн руб., предполагается создание 100 рабочих мест. "Предприятие направило пакет документов в правительство Самарской области на получение из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи с созданием новых рабочих мест при реализации данного инвестиционного проекта на территории моногорода", - говорится в документе.

Гид потребителя

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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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