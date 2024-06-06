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Экология Общество

"Тольяттикаучук" признали лучшим в номинации "Промышленный гигант" регионального конкурса "Эколидер-2023"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торжественная церемония награждения состоялась сегодня во Дворце спорта им. Высоцкого в Самаре.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Полученная награда вновь подтвердила эффективность природоохранных мероприятий предприятия.

Предприятие "Тольяттикаучук" группы "Татнефть" стремится обеспечить равновесие между производством и безопасностью окружающей среды, постоянно улучшая экологические показатели.

Среди благотворительных и природоохранных акций "Тольяттикаучука" в 2023 году: волонтерские проекты "Субботник на п/о Копылово", "Сохраним лес Тольятти", восстановление Ситнев-родника на территории государственного природного национального парка "Самарская Лука" и "Жигулёвского заповедника им. И. И. Спрыгина", озеленение, благоустройство, строительство общественных городских пространств.

В рамках климатической повестки за последние 5 лет компании удалось сократить углеродный след на 28 процентов.

Гид потребителя

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