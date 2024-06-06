В театре оперы и балета проведут театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле"

В пятницу, 21 июня, в 21:00, в преддверии премьеры оперы "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха в самарском театре оперы и балета пройдет театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле" (12+).
То, как выглядит спектакль, как одеты герои, имеет нередко столь же важное значение для оперы, как музыка и актерское мастерство. Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие. Ради этого успеха трудится огромное количество людей: декораторы, художники и пошивочные цеха.
Зрители "Гофман-дефиле" первыми увидят костюмы к спектаклю, узнают их историю и связанные с ними тайны. О них расскажет режиссер-постановщик спектакля, художник-постановщик и художник по костюмам — Иван Складчиков. В качестве моделей выступят артисты Шостакович Оперы Балет. Режиссер дефиле — Елена Лукманова.
Премьера оперы "Сказки Гофмана" состоится 28 и 29 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник по свету — Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.