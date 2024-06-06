В театре оперы и балета проведут театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле"

В пятницу, 21 июня, в 21:00, в преддверии премьеры оперы "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха в самарском театре оперы и балета пройдет театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле" (12+).

То, как выглядит спектакль, как одеты герои, имеет нередко столь же важное значение для оперы, как музыка и актерское мастерство. Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие. Ради этого успеха трудится огромное количество людей: декораторы, художники и пошивочные цеха.

Зрители "Гофман-дефиле" первыми увидят костюмы к спектаклю, узнают их историю и связанные с ними тайны. О них расскажет режиссер-постановщик спектакля, художник-постановщик и художник по костюмам — Иван Складчиков. В качестве моделей выступят артисты Шостакович Оперы Балет. Режиссер дефиле — Елена Лукманова.

Премьера оперы "Сказки Гофмана" состоится 28 и 29 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник по свету — Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.