16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В театре оперы и балета проведут театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле" Звезды телепроекта "Большая опера" исполнят главные партии в опере "Евгений Онегин" ВТБ представляет культурную программу партнеров в период ПМЭФ-2024 К 225-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина театр "Шостакович Опера Балет" покажет оперу "Сказка о царе Салтане" "Два благородных дона" - премьера Самарского театра драмы в июне

Театр Культура

В театре оперы и балета проведут театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 июня, в 21:00, в преддверии премьеры оперы "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха в самарском театре оперы и балета пройдет театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле" (12+).

То, как выглядит спектакль, как одеты герои, имеет нередко столь же важное значение для оперы, как музыка и актерское мастерство. Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие. Ради этого успеха трудится огромное количество людей: декораторы, художники и пошивочные цеха.

Зрители "Гофман-дефиле" первыми увидят костюмы к спектаклю, узнают их историю и связанные с ними тайны. О них расскажет режиссер-постановщик спектакля, художник-постановщик и художник по костюмам — Иван Складчиков. В качестве моделей выступят артисты Шостакович Оперы Балет. Режиссер дефиле — Елена Лукманова.

Премьера оперы "Сказки Гофмана" состоится 28 и 29 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник по свету — Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30