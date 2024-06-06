В парке Гагарина рухнул 300-летний дуб

В четверг, 6 июня, в самарском парке им. Гагарина произошло ЧП - рухнул трехвековой дуб, помеченный как памятник природы и имеющий собственную ограду.

Об этом сообщил блогер Евгений Щекин, опубликовав видео с рухнувшим деревом.

Известно, что несколько лет назад дуб пытались спасти, укрепили скелетный каркас, но это, как впоследствии оказалось, было лишь временной мерой.