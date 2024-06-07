В Самаре пройдут большие гастроли Московского театра "Et Cetera"

С 12 по 16 июня В Самаре состоятся "Большие гастроли" Московского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, организованные "Росконцертом" в соответствии с всероссийским гастрольно-концертным планом министерства культуры Российской Федерации.
В рамках направления "Ведущие театры" программы "Большие гастроли" на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей "Ревизор.Версия" Н.Гоголя, "Любовная досада" Ж.-Б.Мольера, "Стакан воды" Э.Скриба.
"Благодаря всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Самарских зрителей ждет три спектакля:
- 12 и 13 июня, 18:30 — "Ревизор.Версия";
- 15 июня, 18.00 — "Любовная досада";
- 16 июня, 18.00 — "Стакан воды".
Подробнее о постановках можно узнать здесь.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.