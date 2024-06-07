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Театр Культура

В Самаре пройдут большие гастроли Московского театра "Et Cetera"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 16 июня В Самаре состоятся "Большие гастроли" Московского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, организованные "Росконцертом" в соответствии с всероссийским гастрольно-концертным планом министерства культуры Российской Федерации.

В рамках направления "Ведущие театры" программы "Большие гастроли" на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей "Ревизор.Версия" Н.Гоголя, "Любовная досада" Ж.-Б.Мольера, "Стакан воды" Э.Скриба.

"Благодаря всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Самарских зрителей ждет три спектакля:

  • 12 и 13 июня, 18:30 — "Ревизор.Версия";
  • 15 июня, 18.00 — "Любовная досада";
  • 16 июня, 18.00 — "Стакан воды".

Подробнее о постановках можно узнать здесь.

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