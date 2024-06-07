В Самаре пройдут большие гастроли Московского театра "Et Cetera"

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С 12 по 16 июня В Самаре состоятся "Большие гастроли" Московского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, организованные "Росконцертом" в соответствии с всероссийским гастрольно-концертным планом министерства культуры Российской Федерации.