Страховой Дом ВСК и "Российский экологический оператор" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках нацпроекта "Экология"

Страховой Дом ВСК и ППК "Российский экологический оператор" заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки экологических инициатив РЭО, создания возможностей для продвижения разработок, идей, принципов и концепций, связанных с заботой об окружающей среде. В частности, партнеры планируют внедрение практик по страхованию объектов для утилизации отходов.

Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым и генеральным директором Страхового Дома ВСК Александром Тарновским на площадке Петербургского Международного Экономического Форума.

Цель партнерства — разработка и внедрение инструментов страхования при строительстве предприятий по утилизации и переработки отходов. Усилия сторон будут направлены на обмен опытом для формирования эффективных программ по страхованию рисков при реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе реализуемых в рамках Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология".

"Применение передовых страховых практик в сегменте переработки отходов может стать одной из форм гарантий при строительстве в рамках концессионных соглашений, а также оказать позитивное влияние на страховой рынок в целом за счет появления новых специализированных продуктов. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет привнести достойный вклад в развитие экологических инициатив", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"В отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) механизм государственно-частного партнерства в виде концессионных соглашений показал свою востребованность и эффективность. Регионы регулярно заключают концессии для создания новых объектов ТКО. Соглашение, заключенное со Страховым Домом ВСК, позволит снизить риски, возникающие при реализации заключенных концессионных соглашений", — сообщил Денис Буцаев.