В мэрии Самары объяснили, почему массово не вырубают пухонесущие тополя

Жители Самары жалуются на тополиный пух. Уже было несколько пожаров. Волга Ньюс узнал у департамента горхозяйства и экологии, почему не производят массовую вырубку таких деревьев.

"Пухонесущие тополя, учитывая их быстрый рост и хорошую адаптивность в условиях городской среды, активно использовались в городском озеленении в 50-60-х годах ХХ века. При этом были высажены и женские экземпляры деревьев. Именно они дают пух. Проблема заключается в том, что тогда тополя высаживали без соблюдения действующих санитарных норм. Сейчас это приводит к затенению квартир, разрушению фундаментов, кровли и коммуникаций домов. Эти факты дают основания для постепенной замены тополей другими породами деревьев (в том числе более декоративными, устойчивыми к вредителям и болезням) с необходимым условием соблюдения норм и правил", — объяснили в департаменте.

По правилам благоустройства вырубать деревья можно только после получения разрешения. Обращаться за ним нужно в администрации районов Самары.

"Городские службы вырубают аварийные деревья, но тоже при наличии разрешения. Также снос и обрезка пухонесущих тополей осуществляются при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций и других работах, связанных с разрытием грунта, вскрытием дорожных или других искусственных покрытий", — рассказали представители департамента.

По их словам, к пухонесущим тополям, которые находятся в удовлетворительном состоянии, применяется глубокая омолаживающая обрезка. Она позволяет сохранить дерево и одновременно блокировать пушение тополя на несколько лет (до формирования новых скелетных ветвей). Такие работы провели в скверах на площади имени Куйбышева и у ДК "Искра", проспекте Кирова, бульваре "Металлургов". Там, где проблема тополиного пуха еще не решена, службы благоустройства проводят работы по подметанию и мойке улиц специализированной техникой.

"В правила благоустройства Самары прописано, что высадка женских экземпляров тополей запрещена. Сейчас для озеленения города используют каштан, рябину, пирамидальный тополь, черемуху, иву, кизильник, гортензию, можжевельник, липу", — добавили чиновники.