АВТОВАЗ интегрирует операционную систему "Аврора" в российские автомобили

АВТОВАЗ, ИТЭЛМА и "Ростелеком" создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе российской операционной системы "Аврора". Соответствующее трёхстороннее соглашение подписано представителями компаний на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Соглашение предусматривает совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие операционной системы "Аврора" для мультимедийных устройств автомобиля, механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных для совершенствования продукции АО "АВТОВАЗ", а также создание цифровых продуктов под брендом LADA, объединенных в единую цифровую экосистему.
Интеллектуальные транспортные системы, внедряемые группой "Ростелеком", будут взаимодействовать с автомобилями LADA через компоненты производства НПП "ИТЭЛМА".
Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов: "Подписание соглашения — наш совместный шаг к укреплению технологического суверенитета российской автомобильной отрасли. Совместно мы будем работать над ИТ-продуктами, которые сделают автомобили LADA еще более удобными и безопасными".
Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский: "Мы рады укреплению сотрудничества с флагманом российского автомобилестроения. Наше стратегическое партнерство откроет новые цифровые горизонты для автомобильной индустрии страны. Мы нацелены на то, чтобы использование отечественной операционной системы "Аврора" обеспечивало комфорт и интеллектуальную поддержку для водителей, гарантируя высокий уровень безопасности автомобилей. Все три участника соглашения, каждый по своему направлению, активно работают над импортозамещением. Объединяя усилия компаний из разных отраслей, мы можем эффективнее и быстрее двигаться к обеспечению технологического суверенитета страны в целом".
Генеральный директор ООО "НПП "ИТЭЛМА" Алексей Воробьёв: "Наша компания гордится возможностью участвовать в создании новой цифровой экосистемы для автомобилей. Это сотрудничество позволит применить наши наработки в области высоких технологий и локализации производства, что в конечном итоге откроет новые возможности для развития отечественной автомобильной индустрии и наполнит российский рынок инновационными решениями".
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы