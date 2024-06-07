АВТОВАЗ интегрирует операционную систему "Аврора" в российские автомобили

АВТОВАЗ, ИТЭЛМА и "Ростелеком" создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе российской операционной системы "Аврора". Соответствующее трёхстороннее соглашение подписано представителями компаний на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Соглашение предусматривает совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие операционной системы "Аврора" для мультимедийных устройств автомобиля, механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных для совершенствования продукции АО "АВТОВАЗ", а также создание цифровых продуктов под брендом LADA, объединенных в единую цифровую экосистему.

Интеллектуальные транспортные системы, внедряемые группой "Ростелеком", будут взаимодействовать с автомобилями LADA через компоненты производства НПП "ИТЭЛМА".

Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов: "Подписание соглашения — наш совместный шаг к укреплению технологического суверенитета российской автомобильной отрасли. Совместно мы будем работать над ИТ-продуктами, которые сделают автомобили LADA еще более удобными и безопасными".

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский: "Мы рады укреплению сотрудничества с флагманом российского автомобилестроения. Наше стратегическое партнерство откроет новые цифровые горизонты для автомобильной индустрии страны. Мы нацелены на то, чтобы использование отечественной операционной системы "Аврора" обеспечивало комфорт и интеллектуальную поддержку для водителей, гарантируя высокий уровень безопасности автомобилей. Все три участника соглашения, каждый по своему направлению, активно работают над импортозамещением. Объединяя усилия компаний из разных отраслей, мы можем эффективнее и быстрее двигаться к обеспечению технологического суверенитета страны в целом".

Генеральный директор ООО "НПП "ИТЭЛМА" Алексей Воробьёв: "Наша компания гордится возможностью участвовать в создании новой цифровой экосистемы для автомобилей. Это сотрудничество позволит применить наши наработки в области высоких технологий и локализации производства, что в конечном итоге откроет новые возможности для развития отечественной автомобильной индустрии и наполнит российский рынок инновационными решениями".