"Тольяттиазот" опубликовал годовой экологический отчет

ТОАЗ опубликовал отчет по итогам природоохранной деятельности в 2023 году. Документ обобщил экологические аспекты деятельности предприятия, комплекс мероприятий, направленных на снижение углеродного следа, а также объем их финансирования.

Компания ежегодно инвестирует средства в развитие системы окружающей среды в регионе присутствия для поддержания необходимого уровня промышленной и экологической безопасности. В 2023 году на эти цели было направлено более 352 млн рублей, что на 80% больше аналогичного показателя предыдущего года.

"Тольяттиазот" принимает необходимые меры для снижения общего количества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и размещения твердых отходов. Производственно-экологический контроль, результаты которого предоставляются в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, проводится на территории предприятия на постоянной основе. Аккредитованными лабораторными центрами проводится 1 500 — 2 000 проб в год на 208 источниках.

Благодаря продолжающейся модернизации очистных сооружений за последние девять лет ТОАЗу удалось на 5% сократить количество сточных вод, прошедших очистку на биологических очистных сооружениях. Образующийся здесь активный ил после прохождения аналитического контроля федеральных служб надзора используется в качестве удобрения при восстановлении плодородного слоя почвы на выжженных землях лесопосадок.

В целях снижения воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасности производственных процессов реализованы программы по техническому перевооружению на агрегатах по производству аммиака и карбамида. Мероприятия, направленные на увеличение энергоэффективности, позволили снизить потребление электроэнергии на 0,8%.

В 2023 году проведено повышение квалификации руководителей и специалистов в области экологической деятельности. Обучение современным методам работы осуществлялось непосредственно на предприятии и в учебных центрах.

Самым масштабным инвестпроектом ТОАЗа стал пуск в промышленную эксплуатацию агрегата карбамида № 3, на котором задействованы новейшие системы управления с многоступенчатой защитой от нештатных ситуаций и установки очистки. В работу к действующим газоулавливающим установкам были запущены четыре новые со степенью очистки не менее 89%. Объем выбросов СО2 в атмосферу снизился более чем на 405 000 тонн ежегодно.

"Приоритетным вектором развития "Тольяттиазота" является забота о регионе присутствия. Планомерное снижение углеродного следа предприятия, ориентация на ресурсосбережение и энергоэффективность — ключевые задачи, которые ставит перед собой руководство ТОАЗа, и пропагандирует их среди сотрудников. Публикация экологического отчета в очередной раз подтверждает информационную открытость компании и нацеленность на дальнейшее устойчивое развитие с учетом природоохранной составляющей", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.