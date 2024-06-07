"КуйбышевАзот" одержал победу в конкурсе "ЭкоЛидер-2023"

"КуйбышевАзот" стал победителем конкурса "ЭкоЛидер-2023" в номинации "Промышленный гигант". Для предприятия, где экология является одним из главных элементов стратегии развития — это высокая оценка экологического сообщества, которой компания удостаивается уже второй год подряд.

В рамках торжественной церемонии "ЭкоЛидер — 2023" награда была вручена заместителю главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды ПАО "КуйбышевАзот" Алексею Гармашу.

"ЭкоЛидер" — одна из самых престижных наград экологического сообщества региона, признание заслуг победителей конкурса и вклада в общее дело. "КуйбышевАзот" своими делами из года в год показывает свое бережное отношение к экологии нашего региона. И в этом большая заслуга всего коллектива компании, где каждый сотрудник вносит свой вклад в защиту окружающей среды. Предприятие уже второй год подряд становится победителем конкурса "ЭкоЛидер", демонстрируя приверженность принципам устойчивого развития и нацеленность на внедрение корпоративной экологической культуры.

В 2023 году на предприятии были продолжены работы по внедрению новых прогрессивных технологий и техническому перевооружению действующих производств.

Введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района города Тольятти. Это важный экологический проект, который входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология". Проект реализован за счет собственных средств компании, инвестиции составили 1,5 млрд руб.

Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги — объемы сброса загрязненных ливневых сточных вод сократятся на 10,5 млн кубометров в год. На производстве аммиачной селитры введена в эксплуатацию новая установка выпарки и грануляции. Реализация указанного проекта стоимостью более 5 млрд руб. позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год.

На производственной площадке ПАО "КуйбышевАзот" выполнен ряд технических мероприятий с экологическим эффектом. Проект технического перевооружения на производстве аммиачной селитры, капитальный ремонт и реконструкция агрегатов азотной кислоты, а также модернизация газоочистного оборудования на установке термического обезвреживания стоков производства капролактама позволили добиться снижения выбросов.

За счет капитального ремонта седьмого водооборотного цикла снижен объём потребления речной воды и электроэнергии.

Модернизируя производства и внедряя современные технологии, "КуйбышевАзот" успешно решает вопросы экологической безопасности. В 2023 г. на природоохранные проекты и мероприятия предприятием было направлено 2,9 млрд руб.

По итогам работы в 2023 году выбросы в атмосферу были сокращены на 0,5%, выбросы парниковых газов — на 4,2%, образование отходов на 3,8%.

В рамках соглашения, подписанного с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, предприятие взяло в шефство особо охраняемую природную территорию "Ставропольский сосняк" (ООПТ). Это один из самых масштабных памятников природы в регионе (861 га), расположенный на территории тольяттинского леса, пострадавшего во время лесных пожаров. С 2012 года "КуйбышевАзот" профинансировал и принял участие в восстановлении и последующем уходе за 57 га тольяттинского леса. Всего в активе предприятия находится порядка 300 тыс. посаженных деревьев.

Благодаря системному подходу к природоохранной деятельности за последние 10 лет при росте объёмов товарной продукции в 1,4 раза, удельные выбросы сокращены в 1,6 раза, потребление электроэнергии в 1,5 раза, теплоэнергии в 1,3 раза, образование стоков в 1,4 раза, потребление речной воды в 1,3 раза.

Многие природоохранные проекты ПАО "КуйбышевАзот" реализует в сотрудничестве с общественными экологическими организациями, представителями научных кругов и академического сообщества.

Ответственное отношение предприятия к экологии ежегодно признается экспертами как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2023 году ПАО "КуйбышевАзот" вошло в топ-3 рейтинга социальной эффективности и ответственности перед обществом по версии информационного агентства AK&M среди крупнейших российских компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития.