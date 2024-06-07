Авито и госкомпания "Автодор" договорились о сотрудничестве

Авито и государственная компания "Автодор" подписали протокол о намерениях по взаимодействию. Соглашение, заключенное в рамках работы ПМЭФ-2024, позволит платформе расширить перечень данных в отчетах сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека", в частности, о задолженностях за проезд по платным дорогам. Как итог, повысится прозрачность сделок на вторичном рынке автомобилей, улучшится качество и безопасность услуг для пользователей.

Подписи под документом поставили представитель компании Авито, управляющий директор по взаимодействию с государственными органами ООО "КЕХ еКоммерц" Владислав Федулов и заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании "Автодор" Константин Макиев.

Стартовым направлением сотрудничества станет обмен информацией о трафике на скоростных дорогах "Автодора", в том числе о наличии на транспортных средствах задолженностей за проезд по платным автодорогам. Благодаря этому данные будут доступны для пользователей сервиса "Автотека", который собирает максимально подробную информацию об истории автомобиля в единый отчёт. Также сервис будет информировать о деятельности и мероприятиях госкомпании через свой ресурс и ресурсы партнеров.



Для справки: В 2023 году общее число проездов по всем скоростным дорогам "Автодора" превысило 285 миллионов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. Рост популярности трасс у автомобилистов связан в том числе с рекордными показателями по числу открытых в прошлом году новых участков дорог - в общей сложности более 800 километров. В этом году госкомпания планирует ввести в строй еще более 300 км скоростных дорог.