Авито и госкомпания "Автодор" договорились о сотрудничестве

Авито и государственная компания "Автодор" подписали протокол о намерениях по взаимодействию. Соглашение, заключенное в рамках работы ПМЭФ-2024, позволит платформе расширить перечень данных в отчетах сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека", в частности, о задолженностях за проезд по платным дорогам. Как итог, повысится прозрачность сделок на вторичном рынке автомобилей, улучшится качество и безопасность услуг для пользователей.
Подписи под документом поставили представитель компании Авито, управляющий директор по взаимодействию с государственными органами ООО "КЕХ еКоммерц" Владислав Федулов и заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании "Автодор" Константин Макиев.
Стартовым направлением сотрудничества станет обмен информацией о трафике на скоростных дорогах "Автодора", в том числе о наличии на транспортных средствах задолженностей за проезд по платным автодорогам. Благодаря этому данные будут доступны для пользователей сервиса "Автотека", который собирает максимально подробную информацию об истории автомобиля в единый отчёт. Также сервис будет информировать о деятельности и мероприятиях госкомпании через свой ресурс и ресурсы партнеров.
Для справки: В 2023 году общее число проездов по всем скоростным дорогам "Автодора" превысило 285 миллионов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. Рост популярности трасс у автомобилистов связан в том числе с рекордными показателями по числу открытых в прошлом году новых участков дорог - в общей сложности более 800 километров. В этом году госкомпания планирует ввести в строй еще более 300 км скоростных дорог.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.