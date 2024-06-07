"Тольяттиазот" стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Дефектоскопист-2024"

Дефектоскопист лаборатории контроля и диагностики ТОАЗа Алексей Нефедов стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства. Сотрудник компании стал лидером в номинации "Радиационный контроль".

Соревнования состоялись в Тольятти при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Организатором выступило Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике.

В рамках всероссийского конкурса за звание лучшего дефектоскописта Самарской области боролись представители 10 ведущих предприятий региона. Участники пяти номинаций продемонстрировали свои навыки применения современных методов для выявления скрытых дефектов в технологических системах.

"Тольяттиазот" занимает лидирующие позиции в конкурсе "Дефектоскопист" не впервые. В 2023 году сотрудник компании Андрей Кожанов занял третье место в номинации "Ультразвуковой контроль".

"Достижения сотрудников ТОАЗа напрямую зависят от проводимой кадровой политики предприятия. Пристальное внимание в компании уделяется подготовке профессионалов своего дела, системе наставничества и обучению персонала. Активно развивается профориентационное направление. Поздравляем коллегу с победой и ждем первого места в финале на всероссийском уровне", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.