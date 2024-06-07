Сергей Пивень: "Авито не маркетплейс, а цифровая платформа и колыбель предпринимательства"

На Санкт-Петербургском экономическом форуме прошла сессия "Как цифровые платформы трансформируют экономику". Спикеры обсудили роль современных экосистем и платформ в обеспечении экономического и технологического суверенитета страны и нуждается ли отрасль в специальном регулировании, в том числе налоговом. В обсуждении принял участие Сергей Пивень, управляющий партнëр по развитию бизнеса Авито.

В российском секторе электронной коммерции сегодня зафиксировано почти 240 млн уникальных покупателей, а доля цифровых платформ составляет 60% от общего объема интернет-торговли. Авито, являющийся одним из крупнейших классифайдов в мире, играет одну из ключевых ролей в развитии электронной коммерции в России.

Сергей Пивень, управляющий партнер по развитию бизнеса Авито, рассказал: "Мы — колыбель микропредпринимательства. 95% наших продавцов имеют оборот на платформе порядка 8 тыс. руб. в месяц и ещë 3% — порядка 40 тыс. руб. в месяц. В прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, который составляет 96% от всех МСП в России. Их привлекает эволюционно сложившаяся модель. Мы не маркетплейс, а цифровая платформа, предоставляющая спектр услуг".

Частные лица могут легко продавать ненужное и экономить на покупках, а микропредприниматели легко начать свой бизнес через продажу товаров и услуг. В основе же стабильной работы сервиса — глубокий технологический процесс. "Для примера, у нас ежедневно модерируется более 17 млн объявлений, причем 98% из них — с помощью ИИ", — поделился Сергей Пивень.

Модератором сессии выступил Андрей Шаронов, генеральный директор Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития; председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, первый заместитель председателя Центрального банка, представитель НИУ ВШЭ, а также председатель правления Т-банка.