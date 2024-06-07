Сергей Пивень: "Авито не маркетплейс, а цифровая платформа и колыбель предпринимательства"

На Санкт-Петербургском экономическом форуме прошла сессия "Как цифровые платформы трансформируют экономику". Спикеры обсудили роль современных экосистем и платформ в обеспечении экономического и технологического суверенитета страны и нуждается ли отрасль в специальном регулировании, в том числе налоговом. В обсуждении принял участие Сергей Пивень, управляющий партнëр по развитию бизнеса Авито.
В российском секторе электронной коммерции сегодня зафиксировано почти 240 млн уникальных покупателей, а доля цифровых платформ составляет 60% от общего объема интернет-торговли. Авито, являющийся одним из крупнейших классифайдов в мире, играет одну из ключевых ролей в развитии электронной коммерции в России.
Сергей Пивень, управляющий партнер по развитию бизнеса Авито, рассказал: "Мы — колыбель микропредпринимательства. 95% наших продавцов имеют оборот на платформе порядка 8 тыс. руб. в месяц и ещë 3% — порядка 40 тыс. руб. в месяц. В прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, который составляет 96% от всех МСП в России. Их привлекает эволюционно сложившаяся модель. Мы не маркетплейс, а цифровая платформа, предоставляющая спектр услуг".
Частные лица могут легко продавать ненужное и экономить на покупках, а микропредприниматели легко начать свой бизнес через продажу товаров и услуг. В основе же стабильной работы сервиса — глубокий технологический процесс. "Для примера, у нас ежедневно модерируется более 17 млн объявлений, причем 98% из них — с помощью ИИ", — поделился Сергей Пивень.
Модератором сессии выступил Андрей Шаронов, генеральный директор Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития; председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ.
В мероприятии также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, первый заместитель председателя Центрального банка, представитель НИУ ВШЭ, а также председатель правления Т-банка.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”