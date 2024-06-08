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Самарец лишился денег, купив "горящую" путевку у мошенника

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 37-летний мужчина стал жертвой мошенника, предложившего купить "горящую" путевку в Казань, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный связался с мужчиной через мессенджер и предложил отправиться на выходные в Казань с функцией "All inclusive!". Ознакомившись с предложением, самарец заинтересовался условиями, ведь цена была довольно бюджетной.

Согласовав с незнакомцем дату поездки, потерпевший перешел по предложенной ссылке для бронирования путевки и внесения предоплаты в размере 5 тыс. рублей. Заполнив данные банковской карты, житель областной столицы ввел код из смс и вместо указанной суммы с его счета списалось более 30 тыс. рублей. После чего он позвонил "туроператору" чтобы сообщить об ошибке и вернуть деньги, но оказался заблокированным. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Гид потребителя

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