Самарец лишился денег, купив "горящую" путевку у мошенника

В Самаре 37-летний мужчина стал жертвой мошенника, предложившего купить "горящую" путевку в Казань, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Неизвестный связался с мужчиной через мессенджер и предложил отправиться на выходные в Казань с функцией "All inclusive!". Ознакомившись с предложением, самарец заинтересовался условиями, ведь цена была довольно бюджетной.
Согласовав с незнакомцем дату поездки, потерпевший перешел по предложенной ссылке для бронирования путевки и внесения предоплаты в размере 5 тыс. рублей. Заполнив данные банковской карты, житель областной столицы ввел код из смс и вместо указанной суммы с его счета списалось более 30 тыс. рублей. После чего он позвонил "туроператору" чтобы сообщить об ошибке и вернуть деньги, но оказался заблокированным. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки