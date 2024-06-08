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Власть и политика

Самарская губдума утвердила дату выборов главы региона

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, на внеочередном заседании Самарской губернской думы была утверждена действующим составом парламентариев и поддержана единогласно дата выборов губернатора. Они состоятся 8 сентября — в Единый день голосования.

Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора Вячеслав Федорищев заявлял о своем намерении принять участие в выборах.

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