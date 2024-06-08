Самарская губдума утвердила дату выборов главы региона

В субботу, 8 июня, на внеочередном заседании Самарской губернской думы была утверждена действующим составом парламентариев и поддержана единогласно дата выборов губернатора. Они состоятся 8 сентября — в Единый день голосования.
Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора Вячеслав Федорищев заявлял о своем намерении принять участие в выборах.
Последние комментарии
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???