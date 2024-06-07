Губернская дума 8 июня назначит выборы губернатора

В субботу, 8 июня, на внеочередном заседании Самарской губернской думы будут назначены выборы губернатора. Соответствующий вопрос стоит в повестке заседания.
Собирать депутатов в выходной день потребовалось из-за того, что по закону "О выборах губернатора Самарской области" постановление губдумы о назначении выборов должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора Вячеслав Федорищев заявлял о своем намерении принять участие в выборах.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.