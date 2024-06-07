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Законотворчество Власть и политика

Губернская дума 8 июня назначит выборы губернатора

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, на внеочередном заседании Самарской губернской думы будут назначены выборы губернатора. Соответствующий вопрос стоит в повестке заседания.

Собирать депутатов в выходной день потребовалось из-за того, что по закону "О выборах губернатора Самарской области" постановление губдумы о назначении выборов должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора Вячеслав Федорищев заявлял о своем намерении принять участие в выборах.

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Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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