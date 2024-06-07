Губернская дума 8 июня назначит выборы губернатора

В субботу, 8 июня, на внеочередном заседании Самарской губернской думы будут назначены выборы губернатора. Соответствующий вопрос стоит в повестке заседания.

Собирать депутатов в выходной день потребовалось из-за того, что по закону "О выборах губернатора Самарской области" постановление губдумы о назначении выборов должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора Вячеслав Федорищев заявлял о своем намерении принять участие в выборах.