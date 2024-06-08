Авито Работа: чаще других открытием собственного бизнеса интересуются представители поколения Z

В рамках Петербургского международного экономического форума на панельной сессии эксперты обсудили тему "Поколения X, Y и Z. Как разные поколения стартуют в гонке стартапов?". Открытие собственного дела — серьезный шаг на карьерном пути. Согласно опросу Авито Работы, больше трети (36%) россиян хоть раз задумывались об открытии своего дела, но сомневаются и пока оставили эту мысль на уровне идеи. А ещё 9% опрошенных хотят запустить свой бизнес и планируют сделать это в ближайшее время.
В ходе исследования разных возрастных групп выяснилось, что открытие своего бизнеса чаще планируют молодые специалисты 18-24 лет (19%) и 25-34 лет (13%). Сомнения относительно старта предпринимательской деятельности чаще встречаются у россиян в возрасте 24-34 лет (40%) и 35-44 лет (40%). Еще 16% россиян не исключают возможности открытия своего дела в будущем, но сейчас сфокусированы на развитии своей карьеры. Таких также много среди молодёжи 18-24 лет и 25-34 лет — 22% и 20%.
"Сравнивая специалистов разных возрастных групп, можно отметить, что молодое поколение Z всегда верит в идеи и их социальные аспекты. В это же время представители старшего поколения Y являются материалистами, хорошо воспринимающими точные цифры. Так или иначе, при открытии собственного дела главное — помнить, что ошибки — это не повод для беспокойства и демотивации. Чем больше ошибок мы совершаем, тем больше опыта получаем", — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы.
На пути открытия стартапа представители разных поколений сталкиваются с различными страхами и барьерами. Несмотря на разницу в образе мышления, опрос показал, что главные стоп-факторы для открытия своего дела у возрастных групп различаются незначительно: это финансовые ограничения (60%), нехватка опыта в предпринимательстве (45%), риски и неуверенность в успехе бизнеса (35%), а также страх перед неизвестностью (28%).
На сессии эксперты обсудили, какие сильные стороны каждой возрастной группы могут помочь при запуске собственного стартапа. По данным исследования Авито Работы, основными преимуществами поколения Z являются их цифровая грамотность (37%), коммуникативные навыки (26%). Кроме того, по мнению респондентов, молодые специалисты стремятся зарекомендовать себя в новом деле — они с энтузиазмом подходят к рабочим задачам и отличаются высокой продуктивностью (25%).
В качестве сильных сторон миллениалов россияне отмечают баланс между опытом и новаторством (32%), умение соблюдать баланс между работой и личной жизнью (29%), а также целеустремленность и стремление к развитию, ориентацию на результат (28%). А специалисты от 40 лет и старше (т.н. представители "поколения Х" и "беби-бумеры") обладают такими важными качествами, как богатый профессиональный опыт (35%), надёжность и ответственность при выполнении задач (28%) и способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях (23%).
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”