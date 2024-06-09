В Самаре будут судить мужчину, катавшегося пьяным на автомобиле подруги

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, катавшегося пьяным на автомобиле подруги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В январе текущего года на 23 км Московского шоссе в Красноглинском районе, сотрудники самарской Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль, под управлением обвиняемого. Во время административной процедуры сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил категорическим отказом. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала выяснилось, что он ранее привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, в связи с тем, что управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Суд ему назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Водительское удостоверение правонарушитель с того момента не сдал и штраф не оплачивал.

Сотрудниками полиции установлено, что мужчина не сообщал своей подруге о том, что ранее его лишили права управления транспортными средствами, и беспрепятственно пользовался ее автомобилем для поездок по личным делам. Отделом дознания Управления МВД России по городу Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.