Тольяттинка незаконно прописала у себя 15 мигрантов

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, незаконно поставившей на миграционный учет более 15 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
"Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой и сотрудники организаций. Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей", — уточняют в полиции.
Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно преступила закон.
Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 4 тыс. рублей.
Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки