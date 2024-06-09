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Преступления Происшествия

Тольяттинка незаконно прописала у себя 15 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, незаконно поставившей на миграционный учет более 15 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой и сотрудники организаций. Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей", — уточняют в полиции.

Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 4 тыс. рублей.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.

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