Судимый самарец, пытавшийся вскрыть чужой гараж, попался на месте преступления

Росгвардейцы задержали самарца, подозреваемого в попытке обокрасть чужой гараж. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил от дежурного сообщение о происшествии на ул. Братьев Коростелевых. Помощь потребовалась 75-летней жительнице Самарского района. Пожилаая женщина стала жертвой преступления.

Пенсионерка рассказала прибывшим стражам правопорядка, что неизвестный вскрыл ее гараж.

Произведя визуальный осмотр гаражного бокса, росгврадейцы обнаружили следы проникновения — сломанный навесной замок. После этого о случившемся доложили в дежурную часть и начали искать злоумышленника.

"Обследуя прилегающую территорию, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который прятался он них за створкой ворот другого гаража, расположенного по соседству. Проверив личность жителя Самары 1993 года рождения по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности", — отмечается в сообщении.

Самарец признался, что вскрыл гараж пенсионерки, чтобы похитить оттуда строительные материалы. Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье "Кража".