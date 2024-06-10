Самарский филиал "Т Плюс" представил два проекта на конкурс "ЭкоЛидер"

На региональном экологическом конкурсе "ЭкоЛидер" были отмечены дипломами участника два проекта Самарского филиала ПАО "Т Плюс". Энергетики ежегодно презентуют в рамках данного смотра природоохранные инициативы, внедренные на территории региона.

В этом году "Т Плюс" представил экологические проекты, реализованные на Тольяттинской ТЭЦ и в Тольяттинских тепловых сетях. В частности, жюри высоко оценило запуск мини-солнечных электростанций на крыше 10 центральных тепловых пунктов в Тольятти. Солнечные панели вырабатывают электричество для покрытия собственных нужд энергообъектов. Целью проекта являются повышение энергоэффективности, надежности и экологичности транспортировки тепла потребителю.

Напомним, что в 2023 году "Т Плюс" представлял экологические проекты, реализованные на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Тольяттинской ТЭЦ. В частности, на НкТЭЦ-1 энергетики ввели в эксплуатацию установку противоточного обессоливания производительностью 210 м3/час. Ввод нового оборудования позволил повысить надежность и экономичность работы водоподготовительной установки.

Отметим, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.