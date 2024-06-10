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Малый бизнес Экономическая политика

Стало известно, что за ларьки установили на улице Ташкентской

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Павильоны на улице Ташкентской в Самаре установили с разрешения властей. По информации департамента экономического развития, инвестиций и торговли, там будет работать муниципальная ярмарка.

Площадка находится в районе пересечения Ташкентской с улицей Стара-Загора. По соседству располагается футбольный центр "Луч" и рынок 15-го микрорайона.

Как сообщал в интервью Волга Ньюс глава департамента Владислав Зотов, монтаж торговых павильонов начался еще в мае. Открыть ярмарку планируют в июне. Вот как в итоге она будет выглядеть.

Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары  
Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары  

 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

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