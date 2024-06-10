Стало известно, что за ларьки установили на улице Ташкентской

Павильоны на улице Ташкентской в Самаре установили с разрешения властей. По информации департамента экономического развития, инвестиций и торговли, там будет работать муниципальная ярмарка.
Площадка находится в районе пересечения Ташкентской с улицей Стара-Загора. По соседству располагается футбольный центр "Луч" и рынок 15-го микрорайона.
Как сообщал в интервью Волга Ньюс глава департамента Владислав Зотов, монтаж торговых павильонов начался еще в мае. Открыть ярмарку планируют в июне. Вот как в итоге она будет выглядеть.
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И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее