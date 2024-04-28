Появились эскизы новой ярмарки в 15-м микрорайоне Самары

В Самаре организуют новую муниципальную ярмарку. Она будет располагаться по соседству с рынком в 15-м микрорайоне на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, рядом с футбольным центром "Луч". Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
"Оператор проводит монтаж торговых объектов и завершает работы по благоустройству прилегающей территории. Планируемый срок открытия - май-июнь этого года, - сообщил чиновник.
Вот как будет выглядеть ярмарка.
В схожем стиле делают торговое пространство на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Старые ларьки уберут из-под ЛЭП. Новые магазины расположат ближе к жилым домам. Посмотрите эскизы.
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Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.