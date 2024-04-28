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Экономика и бизнес

Появились эскизы новой ярмарки в 15-м микрорайоне Самары

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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 В Самаре организуют новую муниципальную ярмарку. Она будет располагаться по соседству с рынком в 15-м микрорайоне на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, рядом с футбольным центром "Луч". Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары

"Оператор проводит монтаж торговых объектов и завершает работы по благоустройству прилегающей территории. Планируемый срок открытия - май-июнь этого года, - сообщил чиновник.

Вот как будет выглядеть ярмарка.

В схожем стиле делают торговое пространство на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Старые ларьки уберут из-под ЛЭП. Новые магазины расположат ближе к жилым домам. Посмотрите эскизы.

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