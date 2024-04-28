Появились эскизы новой ярмарки в 15-м микрорайоне Самары

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре организуют новую муниципальную ярмарку. Она будет располагаться по соседству с рынком в 15-м микрорайоне на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, рядом с футбольным центром "Луч". Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары