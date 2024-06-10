В Самаре пойдет под суд недобросовестный подрядчик, обманувший СНТ

В Куйбышевский районный суд Самары отправили уголовное дело о махинациях при реконструкции объектов ЖКХ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2020 г. фирма обвиняемого заключила с СНТ договор подряда на прокладку кабеля электроснабжения. Стоимость контракта составляла более 8 млн рублей. Председатель товарищества даже передал аванс 500 тыс. рублей. Но в итоге подрядчик даже не приступил ремонту.

Уголовное дело возбудили в отношении экс-руководителя фирмы по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").