Велосипедист и самокатчик не смогли поделить дорогу в Тольятти

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В воскресенье, 9 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием велосипеда и самоката. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области