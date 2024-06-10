"СамараНИПИнефть" стал лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер"

Научный институт компании "Роснефть" — один из лидеров в разработке и внедрении актуальных технологий природоохранного назначения.

"В "СамараНИПИнефти" работает специализированный экспертный центр по экологии, на счету наших специалистов тысячи реализованных проектов по всей стране, — говорит начальник управления по охране окружающей среды и природоохранным технологиям Алексей Савельев. — Многие из проектов уникальны. Так, буквально в этом году мы успешно апробировали технологию утилизации буровых отходов собственной разработки".

Одно из актуальных направлений развития — углеродный менеджмент. Институт проводит инвентаризацию источников и количественную оценку выбросов парниковых газов на предприятиях "Роснефти", ведется постоянная актуализация базы данных низкоуглеродных технологий. Специалистами института предложен ряд технологических решений для сокращения эмиссии метана до 99% на объектах нефтегазодобычи.

Ежегодно "СамараНИПИнефть" проводит научно-практическую конференцию "Экологическая безопасность", а также большое количество социальных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды: акции по высадке саженцев, уборке парков и берегов Волги.