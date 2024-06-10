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Музыка Культура

Гала-концерт фестиваля "САМ.ФЕСТ 2024" смогут посмотреть онлайн все жители России

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День России состоится традиционный гала-концерт фестиваля "САМ.ФЕСТ". 12 июня Самарская область вновь превратится в настоящий музыкальный центр страны: фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ" соберет на одной сцене известных авторов-исполнителей, а также подающих надежды талантливых артистов со всех уголков нашей страны. За два года проведения "САМ.ФЕСТ" стал настоящей визитной карточкой Самарской области, уникальным проектом, сфокусированным, прежде всего, на обмене опытом и развитии талантов участников, а также одним из главных мероприятий празднования Дня России.

Фото: Дмитрий Строц

В этом году фестиваль расширяет границы зрительской аудитории — стать зрителем гранд-финала музыкального фестиваля "САМ.ФЕСТ" сможет каждый желающий, присоединившись онлайн к мероприятию в официальной группе фестиваля во "ВКонтакте". Трансляция начнется в 17:00 по самарскому времени. По многочисленным просьбам организаторы предусмотрели возможность просмотра записи в повторе.

"САМ.ФЕСТ" — это фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова, направленный на выявление талантливых авторов-исполнителей и их качественное продвижение на большую сцену. В 2024 году в рамках масштабного конкурса организаторы получили более 1000 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора был важный критерий: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы. Составленный кураторами конкурса шорт-лист был отправлен жюри фестиваля, которое отобрало 10 полуфиналистов. В этом году выбор был, действительно, очень сложный, в полуфинал прошли артисты из Москвы, Самары, Калининграда, Тольятти, Ижевска, Пензы и Сарова! Ими стали: ØMUTØM, Эйнар Аглетдинов, МЫСЛИМИМА, NEON D! VE, Савелiчъ Бэнд, ТИШИН, Юность, MJFamily, Андрей Кочкин, SHOO.
Полуфиналисты получат профессиональную поддержку от команды наставников: продюсеров, звукорежиссеров, программных редакторов радиостанций, специалистов по продвижению, а также специальных гостей фестиваля.

В финал фестиваля "САМ.ФЕСТ 2024" вышли коллективы Юность (г.Калининград), МыслиМима (г.Самара) и Савелiчъ Бенд (г.Пенза). Они разделят сцену с хедлайнерами фестиваля, среди которых: группа "ПЕЛАГЕЯ", Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы", рэпер DOSE и победительница фестиваля "САМ.ФЕСТ 2023" "ДА, ЛЕСЯ" (LESA FS).

Имя главного победителя конкурса, который получит возможность записать собственный музыкальный альбом под руководством известного саунд-продюсера Андрея Самсонова, а также специально подготовленный "полный пакет артиста", включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей и консультации с юристами и специалистами по продвижению, будет объявлено со сцены на гала-концерте фестиваля "САМ.ФЕСТ" 12 июня. Композиции всех финалистов и полуфиналистов попадут на сборник "САМ.ФЕСТ", благодаря чему у артистов появится шанс быть услышанными широкой публикой. Это невероятная возможность и мощнейший старт карьеры для молодого музыканта!

Финалисты уже едут в Самару, где их ждет серия личных встреч с наставниками. Каждый из наставников примет непосредственное участие в подготовке выступлений конкурсантов. В этом году в состав жюри конкурса вошли авторитеты музыкальной индустрии: Елена Кипер, Андрей Самсонов, Анастасия Рогожникова, Александр Алексеев и Кирилл Кравцов — все профессионалы в своем деле, представляют собой одну большую семью "САМ.ФЕСТа" и готовы вдохновлять и заряжать своим примером молодые таланты.

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