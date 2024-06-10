Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития самарского спорта

В понедельник, 10 июня, Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства, одним из вопросов которого стали приоритеты развития и бюджетного финансирования сферы спорта. Глава региона подчеркнул, что необходимо больше внимания уделять поддержке массового и детского-юношеского спорта, а профессиональным командам активнее привлекать спонсоров и партнеров.

Вячеслав Федорищев отметил, что в областном бюджете предусмотрены серьезные средства на развитие отрасли спорта.

"У нас есть профессиональные команды, наша гордость, "Крылья Советов", "Акрон", "Лада", волейбол, баскетбол. Важно, чтобы в этом большом треке, в этом большой работе было самое пристальное внимание уделено массовому спорту, особенно в детском и юношеском возрасте, когда прививается культура и любовь к тому, чтобы заниматься своим здоровьем и показывать пример своим товарищам, — сказал врио губернатора Самарской области. — Я знаю, что большая работа здесь ведется. Мы с исполняющим обязанности министра спорта подробно это обсуждали, но я хотел бы обозначить вам всем, и министру финансов отдельно, что именно здесь у нас приоритет. Поэтому мы и в поправках в бюджет, и в дальнейшей нашей работе будем смотреть на баланс между профессиональным спортом, спортом высших достижений и массовым спортом".

Профессиональные спортивные клубы Самарской области получают существенную поддержку из регионального бюджета, привлекают внебюджетные источники финансирования. Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, крайне важно клубам работать со спонсорами, бизнесом.

"Знаю, такая работа клубами ведется, но может мы с коллегами найдем возможность усилить ее. А усиливая ее, привлекая новых партнеров в спорт высших достижений, сможем перераспределить часть того, что мы ранее направляли туда, на спорт массовый", — отметил глава региона. — Это еще не решение в конкретных цифрах. Это дух, с которым мы будем работать в ближайшее время. Это вектор, который мы обсудили с моими коллегами, которые взяли вместе со мной эту ответственность, и по которому мы будем идти. Будем помогать профессиональным спортивным командам становиться еще сильнее и привлекать сильных партнеров, тем более мы их лично знаем. Будем приглашать их, показывать возможности для своего продвижения в рамках этих команд".

Глава региона добавил, что во время большинства его встреч с различными компаниями бизнес обозначил готовность поддерживать спорт. "Несколько проектов уже готовим. У нас будет хорошая поддержка по новым инфраструктурным объектам, экипировке для спортсменов. Нам надо так работу сформировать, чтобы предметно этим заниматься", — сказал врио губернатора.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к руководителю министерства спорта Самарской области Лидии Рогожинской, еще раз подчеркнул: "Наша с вами задача, уважаемая Лидия Анатольевна, ваша задача, как руководителя министерства, развивать массовый спорт".

Врио губернатора напомнил, что на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтеревым, который большую часть жизни жил и работал в Самаре. В ходе нее обсуждались вопросы приоритетного развития массового спорта.

"Нам очень повезло, что наш с вами земляк, человек очень опытный и сильный возглавляет федеральное министерство, — сказал Вячеслав Федорищев. — Но это не панацея от всех бед, наоборот — двойная ответственность. Он мне так и сказал: я с вас спрошу строже, чем со всех остальных регионов, потому что я люблю свою родную землю. Мы договорились о массовой поддержке, о поддержке по тем конкретным предложениям, которые нам еще надо подготовить и защитить в министерстве. Предстоит большая работа".

Ранее по решению Вячеслава Федорищева, которое было принято им после общения с тренерами и спортсменами, в Самарской области будет разработана новая региональная программа по поддержке спорта и формирования мотивации к здоровому образу жизни "Мастер спорта". Ее подготовкой поручено заниматься областному минспорту с учетом мнения спортивного сообщества — в этом помощь окажут профессиональные легкоатлеты Елена Кавешникова и Александр Буяновский, которым Вячеслав Федорищев ранее предложил стать его советниками на общественных началах.

"Мы договорились, что они помогут собрать мнения своих товарищей, профессионалов, молодых спортсменов. Всем рекомендую такую практику вводить как для себя, так и в ведомстве. Не стесняйтесь спросить помощи у профессионалов сферы, которую вы курируете", — сказал Вячеслав Федорищев.