Приставы добились прекращения сброса стоков в реку Большой Кинель

Судебные приставы Отрадного добились того, чтобы организация перестала сбрасывать сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ в реку Большой Кинель, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Выявив нарушения, надзорный орган обратился в суд с требованием обязать организацию сброс прекратить. Суд принял сторону истца. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов.

Сотрудниками Службы организация была уведомлена о возбуждении исполнительного производства. За неисполнение требований решения суда в отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей. Также судебные приставы предупредили руководство фирмы об уголовной ответственности, грозящей за уклонение от исполнения своих обязанностей по прекращению сброса сточных вод.

Принятые меры побудили должника прекратить сбросы вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.