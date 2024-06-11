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Облправительство Власть и политика

В Самарской области приняли закон о патриотическом воспитании

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подписал закон о патриотическом воспитании, принятый ранее Самарской губернской думой.

Напомним, ранее комитеты губернской думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму и по образованию и науке, а также общественный молодежный парламент при губдуме внесли на рассмотрение региональных депутатов соответствующий законопроект.

В качестве основы для разработки и совершенствования региональных базовых законов авторы проекта предлагают использовать Модельный закон о патриотическом воспитании. Он предусматривает регулирование вопросов, связанных с правовыми основами патриотического воспитания, определяет понятия и круг субъектов, цели, задачи и принципы, основные направления (гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, историко-патриотическое, социально-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-патриотическое, спортивно-патриотическое воспитание) и формы деятельности, полномочия органов законодательной и исполнительной власти, НКО и т. д.

В законе определены цели, задачи, принципы и основные направления патриотического воспитания. Среди целей — развитие в обществе высокой социальной активности и нравственности, повышение гражданской ответственности за судьбу страны, популяризация традиционных ценностей, консолидация общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, воспитание чувства уважения к государственным символам, воинским реликвиям и т. д.

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