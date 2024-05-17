В Самарской области появится закон о патриотическом воспитании молодежи

Комитеты Самарской губернской думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму и по образованию и науке, а также общественный молодежный парламент при губдуме внесли на рассмотрение региональных депутатов проект закона, связанный с патриотическим воспитанием молодежи.

В пояснительной записке авторы законодательной инициативы сослались на опыт более чем 50 субъектов РФ, где вопросы патриотического воспитания регулируются на уровне закона.

"Это и базовые законы о патриотическом воспитании, и законы, регулирующие сферу поддержки молодежных и детских общественных объединений, добровольчества, студенческих отрядов, поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи. В Приволжском федеральном округе в 10 субъектах из 14 действуют законы о патриотическом воспитании", — отмечается в пояснительной записке.

При этом авторы новеллы отметили, что в Самарской области пока отсутствует такой закон, несмотря на широко развернутую программу ("Разговоры о важном" в школах, молодежные форумы, создание мемориальных объектов и т. п.).

Члены комитетов и представители молодежного парламента убеждены, что нужно разработать качественные критерии, которые смогли бы показать изменение ценностного отношения общества к составляющим патриотизма, выявить пути его масштабирования. Словом, сделать подход к такому воспитанию более фундаментальным и внедрить во многие отрасли.

В качестве основы для разработки и совершенствования региональных базовых законов авторы законопроекта предлагают использовать Модельный закон о патриотическом воспитании. Он предусматривает регулирование вопросов, связанных с правовыми основами патриотического воспитания, определяет понятия и круг субъектов, цели, задачи и принципы, основные направления (гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, историко-патриотическое, социально-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-патриотическое, спортивно-патриотическое воспитание) и формы деятельности, полномочия органов законодательной и исполнительной власти, НКО и т. д.

"Принятие законопроекта послужит осуществлению системной и целенаправленной работы в сфере патриотического воспитания в Самарской области, позволит комплексно осуществлять мероприятия по реализации основных направлений деятельности", — заключили авторы законодательной инициативы.