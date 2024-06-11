На строительство культурно-выставочного центра в Утевке выделят 158 млн рублей

Управление капитального строительства Нефтегорского района объявило конкурс на поиск подрядчика, который построит культурно-выставочный центр им. Г. Н. Журавлева в селе Утевка. Начальная цена контракта составила 158,4 млн рублей.
Победителя торгов определят после 27 июня. Он должен будет выполнить контракт до 1 декабря 2026 года.
Напомним, в начале года стало известно о том, что в селе Утевка будет построен масштабный центр в честь иконописца Григория Журавлева. Строительство объекта планировали начать летом 2024 года. Он будет размещен рядом с храмом Святой Троицы, который расписал иконописец.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно