16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство культурно-выставочного центра в Утевке выделят 158 млн рублей Минстрою отказали в смене зонирования для застройки стадиона "Восход" в Самаре В Октябрьском районе снесут 7 жилых домов на территории под КТР Анатолию Давидюку отказали в создании "своей" подзоны в ПЗЗ Застроят вопреки: "Партнер" получил разрешение на высотку в районе 5-й просеки

Строительство Строительство и недвижимость

На строительство культурно-выставочного центра в Утевке выделят 158 млн рублей

УТЕВКА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства Нефтегорского района объявило конкурс на поиск подрядчика, который построит культурно-выставочный центр им. Г. Н. Журавлева в селе Утевка. Начальная цена контракта составила 158,4 млн рублей.

Победителя торгов определят после 27 июня. Он должен будет выполнить контракт до 1 декабря 2026 года.

Напомним, в начале года стало известно о том, что в селе Утевка будет построен масштабный центр в честь иконописца Григория Журавлева. Строительство объекта планировали начать летом 2024 года. Он будет размещен рядом с храмом Святой Троицы, который расписал иконописец.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30